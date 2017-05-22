76

Тольяттинские школьники познакомились с производством синтетического каучука «СИБУР Тольятти» в рамках ежегодной акции «Дни открытых дверей». Традиционная экскурсия школьников на промышленную площадку направлена на популяризацию химии среди школьников и студентов, а также повышение престижа нефтехимической отрасли.На примере производства изопренового каучука (сырья для шин) ученики 10 класса лицея №57 узнали, как выстроены производственные процессы на предприятии и осуществляется контроль за работой технологического оборудования. На установке по выпуску каучука они смогли увидеть конечные стадии изготовления продукции – выделение из латекса крошки каучука, ее сушку, формирование в брикеты и упаковку, пишет ООО "СИБУР Тольятти" / АО "Тольяттисинтез".