Тольяттинские приставы с сотрудниками ГИБДД проверили водителей на долги
16 мая 2017 12:45
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Работники Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили участников дорожного движения на наличие задолженностей. В рамках акции «В отпуск – без долгов!» сотрудниками ГИБДД в ходе рейда было остановлено 19 транспортных средств.
Во время проверки автолюбителей на наличие задолженностей было выявлено, что 7 из остановленных граждан являются должниками по исполнительным производствам. Им были вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю в отдел. Также граждан предупредили, что в случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя, им грозит административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ, подразумевающей наложение штрафа в размере до 2,5 тысяч рублей.
Всем гражданам были разъяснены возможности использования «Банка данных исполнительных производств», с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.
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