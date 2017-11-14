Тольяттинская вокальная студия отличилась на международном конкурсе

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Накануне из столицы нашей страны с международного фестиваля-конкурса "Огни большого города" вернулись участники вокальной студии "Феерия".

Приняв участие в творческих состязаниях, один из самых популярных коллективов Дворца культуры, искусства и творчества завоевал престижные награды.

Так, золотой медали была удостоена солистка Александра Мурзина. Четыре бронзовые награды взяли Салават Султанов, Варвара Алфёрова, Оксана Мухина и Маргарита Михайлова.

Два диплома 1 степени жюри вручило Анастасии Медяник и Виктору Наумову, а руководитель коллектива Светлана Тереньева получила Кубок, сообщает МАУ ДКИТ.