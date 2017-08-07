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Тольяттинки выиграли первенство мира по пляжному теннису
Тольяттинки выиграли первенство мира по пляжному теннису
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Новости /  Новости Тольятти  

Тольяттинки выиграли первенство мира по пляжному теннису

7 августа 2017 13:36
69
Тольяттинки выиграли первенство мира по пляжному теннису
Россию представляла пара воспитанниц тольяттинской СДЮСШОР «Теннис».

В итальянской Червии завершилось первенство мира по пляжному теннису. Участие в нем принимали сильнейшие теннисисты пляжники от 14 до 18 лет из России, Италии, Бразилии, Словении, Сан-Марино, Германии, Франции, Греции, США, Нидерландов, Испании, Арубы, Швейцарии, Японии, Чехии, Пуэрто Рико, Марокко, Уругвая, Сербии.
В зачетной группе девушек 14 лет и моложе нашу страну представляла пара воспитанниц тольяттинской СДЮСШОР «Теннис» Агния Богатова и Дарья Каличинина.

Девушки провели четыре матча с представительницами Италии и Сан-Марино и во всех стали победительницами. Вполне логично, именно тольяттинки стали победительницами первенства мира, пишет TLTgorod.

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