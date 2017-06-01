Тольятти вошел в десятку лучших крупных моногородов
1 июня 2017 10:56
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На панельной сессии «Моногорода – новые возможности для бизнеса», проводимой в рамках ПМЭФ-2017 была названа десятка лучших моногородов страны по итогам прошлого года.
В нее вошли Димитровград (Ульяновская область), Набережные Челны (Республика Татарстан), Тольятти (Самарская область), Невинномысск (Ставропольский край), Магнитогорск (Челябинская область), Губкин (Белгородская область), Выкса (Нижегородская область), Юрга (Кемеровская область), Сарапул (Удмуртская Республика), Кумертау (Республика Башкортостан).
Руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева отметила, что в конкурсе принимали участие только крупные моногорода.
В следующем году по ряду показателей будут оценены 319 городов, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com.
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