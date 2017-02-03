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Новости /  Новости Тольятти  

Тольятти примет Второй Всероссийский форум «Россия Событийная»

3 февраля 2017 13:56
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Мероприятие будет проходить 26-28 февраля в технопарке «Жигулевская Долина».

Форум - первая коммуникационная площадка для организаторов событийных мероприятий и туроператоров, специализирующихся на событийном туризме со всей России. Для его проведения Самарская область выбрана не случайно. Наш регион несколько лет подряд занимал ведущие позиции в рейтингах всероссийских конкурсов событийного туризма. В 2016 году на территории Тольятти состоялся Первый Всероссийский форум «Россия Событийная», в котором приняли участие более 150 организаторов из 26 регионов. Это событие стало одним из самых резонансных в туристическом сообществе, передает Радио август.

Структура форума построена следующим образом: первая половина дня посвящена теории, а вот во второй половине участники форума смогут применить полученные знания на практике. Вместе с экспертами участники создадут идеальный событийный кейс, разработают наиболее оптимальное решение для своего мероприятия, смогут презентовать события и событийные туры.
По итогам работы форума, наиболее активные участники получат от экспертов форума награды-поощрения, полезные для продвижения и развития – бесплатная рекламная кампания, публикация в СМИ, участие в интернет-проекте, создание тура на событие и т.д.

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