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Тольятти отпраздновал День Российского флага

23 августа 2017 13:09
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Тольятти отпраздновал День Российского флага
Праздник отметили концертом.

Вчера, 22 августа в тольяттинском Парке Победы состоялся концерт в честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации.

На сцену одной из самых популярных площадок города вышли коллективы Дворца культуры, искусства и творчества, в очередной раз подарив зрителям незабываемый вечер. Не скрывая эмоций, публика с благодарностью аплодировала солистам и творческим командам ДКИТа. Свои песни и номера публике представили: ансамбль танца «Кредо», лаборатория эстетического развития «Триумф», вокальные ансамбли «Феерия» и «Созвучие», а также артисты Народной цирковой студии.

Хедлайнером праздничного вечера стал известный в Тольятти и далеко за его пределами ансамбль народной песни «Русская душа». Солисты этой удивительной фолк-группы радовали горожан веселыми, а порой и трогательными песнями русской и казачьей культуры. Вместе с участниками ансамбля тольяттинцы дружно водили хороводы и бросались в пляс. В завершение праздника была организована совместная фотосессия.          


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