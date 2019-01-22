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Новости /  Новости Тольятти  

ТОАЗ объявляет конкурс социальных инициатив «Химия добра»

22 января 2019 17:57
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Целью проекта является поддержка значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем региона и развитие его социальной и культурной среды.
Целью проекта является поддержка значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем региона и развитие его социальной и культурной среды.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления. В проекте не могут участвовать физические лица.

В течение года экспертный совет рассмотрит проекты участников, призванные решить проблемы в таких сферах, как развитие социальной поддержки и защиты граждан, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, физической культуры и массового спорта, комфортной городской среды, экологических инициатив и волонтерских движений.

«Химия добра – это проект для неравнодушных. Мы хотим привлечь как можно больше новых организаций и проектных команд к улучшению социальной и культурной среды нашего родного региона. Мы надеемся, что наш конкурс поможет встать на ноги новым проектам или даст второе дыхание уже реализующимся инициативам», - подчеркнул генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

Максимальный размер гранта составит 400 тысяч рублей. Первый этап сбора заявок на участие в проекте продлится до 30 апреля, второй этап – до 30 сентября 2019 г.

Ознакомиться с положением о проведении конкурса и требованиями к оформлению конкурсных заявок можно на официальном сайте ПАО «ТОАЗ» www.toaz.ru. Справки по телефону (8482) 60-16-48.

Заявки на участие принимаются по электронной почте pr@corpo.toaz.ru с указанием «Заявка на конкурс» в теме сообщения или в бумажном виде по адресу: 445045, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32 (с пометкой «Конкурс «Химия добра»), передает minprom.samregion.ru. 
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