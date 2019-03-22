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ТОАЗ и фонд «Духовное наследие» приглашают к конкурсу «Химия в красках»

22 марта 2019 15:09
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В конкурсе могут участвовать все художники Самарского региона, учащиеся художественных школ и вузов, художники-любители и дети от 5 лет (в соответствии с номинациями).
ПАО "ТОАЗ», крупнейший производитель аммиака в России, совместно с Фондом «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина объявляют конкурс «Химия в красках», приуроченный к 40-летию ПАО «Тольяттиазот», передает minprom.samregion.ru.

В конкурсе могут участвовать все художники Самарского региона, учащиеся художественных школ и вузов, художники-любители и дети от 5 лет (в соответствии с номинациями).

Для знакомства с историей завода и его современными достижениями для художников будет проведен пленэр на территории ПАО «ТОАЗ» в апреле-мае 2019 г. Для конкурсантов, желающих принять в нем участие, необходимо подать заявку до 20 апреля в фонд «Духовное наследие».

Художественные работы должны быть выполнены в жанре «Индустриальный пейзаж» по теме: завод «Тольяттиазот»: производство, заводские корпуса, территории завода, человек труда и др. Техники исполнения: «Живопись» и «Графика».

Работы будут приниматься с 1 по 30 сентября 2019 г., в течение октября жюри конкурса проведет отбор произведений и подготовку итоговой выставки, которая откроется в ноябре 2019 г. в ДК «ТОАЗ». Тогда же состоится награждение победителей и лауреатов конкурса.

Победители конкурса получат денежные призы – от 20 до 50 тысяч рублей для профессионалов и от 10 до 20 тысяч рублей для любителей. Кроме того, предусмотрена возможность вручения приза зрительских призов, в виде стипендии от фонда «Духовное наследие» на 5 тыс. рублей. Участники в номинации «Дети» получат памятные призы.

Юлия Петренко, заместитель генерального директора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» - директор по связям с общественностью и госорганами, назвала конкурс важным элементом празднования 40-летия «Тольяттиазот»: «Мы хотим показать красоту промышленного производства, рабочей профессии и «человека труда». Надеюсь, что этот конкурс объединит художников разных возрастов, и они своими работами позволят горожанам узнать больше о каждодневном труде «Тольяттиазот».

Марина Шубина, исполнительный директор Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина, отметила широкий охват конкурса: «Мы очень рассчитываем на то, что художники не только из Тольятти, но из всей Самарской области, примут участие и внесут свой вклад в празднование юбилея одного из флагманов губернской промышленности, предприятия – всегда поддерживающего культурные начинания».
 
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