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Новости /  Новости Тольятти  

Суды по делу владельцев «Тольяттиазота»: уже сейчас ясно, что вина обвиняемых практически доказана

14 ноября 2018 15:54
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Основная часть свидетелей обвинения дала показания, которые подтверждают факты, изложенные в обвинительном заключении.
15-17 ноября продолжатся судебные слушания по уголовному делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот», передает tolyatti-news.

И хотя точка в деле ещё не поставлена, уже сейчас ясно, что вина обвиняемых практически доказана. Основная часть свидетелей обвинения дала показания, которые подтверждают факты, изложенные в обвинительном заключении. Кроме того, удалось установить преюдициальные факты (то есть, повторно доказывать их не нужно), которые невозможно опровергнуть. Так, удалось установить, что «ТОАЗ» продавал свою продукцию по заниженным ценам эксклюзивному трейдеру – фирме Nitrochem Distribution AG, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа (через подставные офшорные фирмы) Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.

Суду также удалось установить и другой важный преюдициальный факт, а именно, что «ТОАЗ» и швейцарский офшор Nitrochem Distribution AG, с которым завод связан эксклюзивным соглашением на поставку продукции вплоть до 2021 г., являются взаимозависимыми лицами. Дело в том, что швейцарский бизнесмен Андреас Циви, который через свою компанию Ameropa AG контролирует 100% акций Nitrochem, также является крупным акционером ТОАЗа. Теперь этот факт является преюдициальным как для уголовного дела о хищении продукции ТОАЗа на 86 млрд руб., так и для налоговых дел в Самарском арбитраже.

Первые судебные решения о взыскании налоговых задолженностей касались работы предприятия за период с 2008 по 2011 гг. В 2009 году ФНС доначислила «ТОАЗу» 461 млн руб. вместе со штрафами и пенями, в 2010 г. – 525 млн руб., а в 2011 г. – 617 млн руб., то есть свыше 1,6 млрд руб. за три года. Все судебные инстанции вплоть до Верховного суда РФ подтвердили законность и обоснованность претензий контролирующего органа по каждому из трёх эпизодов.

Однако проблемы с налоговыми органами у предприятия никуда не исчезли. В этом году Арбитражный суд Самарской области вынес в отношении химкомбината решения о взыскании недоплаченных налогов за период 2012-2013 гг. Так, решение от 11 сентября касается взыскания почти 23 млн руб. налогов с доходов от реализации карбамида, а решение от 9 октября – взыскания 816 млн руб. налогов. Совсем недавно Арбитражный суд Самарской области вынес окончательное решение о взыскании с ПАО «Тольяттиазот» налоговой задолженности за 2012 год на сумму 42,7 млн руб. К тому же ФНС подала новый иск к «Тольяттиазоту» о взыскании неуплаченных за 2013 год налогов на сумму свыше 528,3 млн рублей. Решения Арбитражного суда свидетельствуют о том, что практика продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem продолжилась и после 2011 г.

Собственники «Тольяттиазота» нанесли заводу огромный материальный ущерб. Сами обвиняемые скрываются за границей вместе с похищенным. Единственное, что удалось задокументировать суду, это акции «ТОАЗа», «Трансаммиака» и ООО «Томет», которыми подсудимые владеют через офшоры. Эти акции можно было бы реализовать и получить таким образом средства, чтобы возместить нанесенный предприятию ущерб.

Обвиняемые хорошо это понимают, и поэтому предпринимают попытки снять арест как с имущества офшоров, так и имущества самого «Тольяттиазота», однако каждый раз суд продлевает арест и отклоняет жалобы адвокатов подсудимых.

Понятно, что значительная часть ущерба все-таки может быть возмещена за счет реализации акций, принадлежащих подсудимым через офшоры. На вырученные средства можно обновить основные фонды и модернизировать предприятие, что позволит увеличить налоговые поступления в региональный бюджет и обеспечить регион дополнительными рабочими местами. 
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