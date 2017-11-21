Судебные приставы проверили водителей Тольятти на долги
21 ноября 2017 10:50
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Судебные приставы г. Тольятти совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили участников дорожного движения на наличие задолженностей. В рамках мероприятия было остановлено более 20 транспортных средств, из которых 10 оказались зарегистрированы за должниками по исполнительным производствам.
В ходе проверки судебными приставами было выявлено, что граждане ранее нарушали правила дорожного движения, в результате чего в отношении них и были возбуждены исполнительные производства. Им были вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю в отдел. Также должников предупредили, что в случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя им грозит административная ответственность и штраф в размере до 2,5 тысяч рублей.
Водителям-должникам были разъяснены возможности использования «Банка данных исполнительных производств», с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.
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