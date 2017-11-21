Судебные приставы проверили водителей Тольятти на долги

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Судебные приставы г. Тольятти совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили участников дорожного движения на наличие задолженностей. В рамках мероприятия было остановлено более 20 транспортных средств, из которых 10 оказались зарегистрированы за должниками по исполнительным производствам.В ходе проверки судебными приставами было выявлено, что граждане ранее нарушали правила дорожного движения, в результате чего в отношении них и были возбуждены исполнительные производства. Им были вручены требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю в отдел. Также должников предупредили, что в случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя им грозит административная ответственность и штраф в размере до 2,5 тысяч рублей.Водителям-должникам были разъяснены возможности использования «Банка данных исполнительных производств», с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.