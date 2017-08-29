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Новости /  Новости Тольятти  

Судебные приставы Тольятти провели с сотрудниками Госавтоинспекции совместное дежурство на посту ГИБДД

29 августа 2017 10:47
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Судебные приставы Тольятти провели с сотрудниками Госавтоинспекции совместное дежурство на посту ГИБДД Также состоялся прием граждан.
Также состоялся прием граждан.

В рамках акции «Узнай о своих долгах»  работники УФССП России по Самарской области продолжают проверять граждан на наличие задолженностей и информировать их о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Так, работники отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г.Тольятти провели совместное дежурство на стационарном посту ГИБДД в с. Зеленовка. В ходе мероприятия было остановлено 28 транспортных средств.

Водители были проверены на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств. 12 человек (жители г.Тольятти, г. Самары, Пестравского и Ставропольского районов) являются должниками. Им были вручены повестки о явку на прием к судебным приставам-исполнителям. Также они были предупреждены, что в случае неисполнения данного законного требования, они могут быть привлечены к административной ответственности.

Также в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г.Тольятти совместно с инспектором ГИБДД был проведен прием граждан. К судебным приставам обратилось 27  человек, в том числе 22 должника. Гражданам были даны консультации по всем интересующим вопросам, в том числе о возможностях электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», сообщает сайт ведомства.

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