Студентка ПВГУС представила Тольятти на Всероссийском форуме студенческих спортивных клубов России

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Столица Татарстана стала местом встречи 400 председателей и активистов студенческих спортивных клубов из 65 субъектов и 8 федеральных округов РФ. В Их числе и студентка Поволжского государственного университета сервиса, руководитель студенческого спортивного клуба «Космос» Викторя Чистякова.Кандидатура Виктории была выбрана не случайно. С первого курса девушка стала активной участницей всех внутривузовских спортивных соревнований. Была победителем многих из них. К старшему курсу создала и возглавила студенческий спортивный клуб. Сейчас он очень популярен. Здесь ежедневно проводятся соревнования и тренировки по футболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта.Работа форума продлится до воскресенья. На различных дискуссионных площадках активная молодёжь обсудит способы развития массового студенческого спорта в стране, встретится со знаменитыми спортсменами и общественными деятелями. Также студенты смогут опробовать зимние студенческие игры, сдать комплекс нормативов «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба ПВГУС.