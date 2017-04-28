Студентам ТГУ рассказали, как успешно построить карьеру

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Более 200 студентов Тольяттинского государственного университета стали участниками профориентационного мероприятия «Дни СИБУРа». Ежегодная встреча с представителями производства синтетического каучука «СИБУР Тольятти» позволяет будущим молодым специалистам узнать о том, как начать и построить карьеру в крупнейшей нефтехимической компании России, а также пообщаться с ее представителями и задать интересующие вопросы.Большое внимание на мероприятии было уделено тому, как глобальные изменения в мире влияют на требования к компетенциям соискателей, уровень и качество их образования.«Подобные встречи позволяют студентам узнать о требованиях компании и уже сейчас работать над теми профессиональными компетенциями, которые в дальнейшем помогут им стать более конкурентоспособными на рынке труда», - отметил директор института химии и инженерной экологии Павел Мельников.