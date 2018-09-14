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Стипендиальная программа «Импульс» для одаренных музыкантов, художников, актеров, режиссеров, хореографов расширяет охват

14 сентября 2018 15:19
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Участниками программы могут стать граждане РФ не старше 25 лет.
Тольятти, 14 сентября 2018 г. – ПАО «Тольяттиазот» – крупнейший производитель аммиака в России, благотворительный фонд «Небезразлично» и Тольяттинская филармония продолжают реализацию стипендиальной программы «Импульс» в 2018-2019 учебном году.

К началу нового учебного года в Положении о программе произошли изменения. Теперь, кроме одаренных молодых музыкантов, в программе могут поучаствовать также молодые художники, актеры, режиссеры, хореографы. Подробности можно найти на сайте Благотворительного фонда «Небезразлично» (https://nebezrazlichno.com , небезразлично.рф). Документы на участие принимаются до 30 сентября 2018 года.

Участниками программы могут стать граждане РФ не старше 25 лет, обучающиеся по направлениям: музыка (инструментальное исполнительство, вокал), изобразительное искусство (живопись, графика, прикладное искусство), театральная деятельность (актерское мастерство, режиссура, хореография), а также физические лица, имеющие достижения в области культуры.
Лауреатам будет выплачиваться ежемесячная стипендия в течение 10 месяцев, начиная с 1 сентября 2019 года, победители будут выбраны на конкурсной основе.

Фонд стипендиальной программы формируется от продажи билетов на выступления известных в России и за рубежом исполнителей, концерты которых регулярно организует ТОАЗ при поддержке фонда «Небезразлично». Многие из артистов выступают в Тольятти впервые.
Откроет новый сезон мероприятий в поддержку «Импульса» концерт музыкантов, которым не нужны музыкальные инструменты. Перед тольяттинцами 29 сентября выступит московская a capella группа CoffeeTimeBand .

«Программа отлично зарекомендовала себя в прошлом году, когда стипендиатами стали 6 талантливых молодых музыкантов, познакомиться с исполнительским мастерством которых горожане могли в январе на отчетном концерте. Мы надеемся, что в этом году обнаружим новые таланты в Тольятти не только в музыкальной сфере, а наша стипендия придаст им импульс к новым достижениям. Мы ждем заявок, желаю всем участникам удачи!» – обратилась к участникам проекта заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью «Тольяттиазот» Юлия Петренко.

Всю самую полную информацию о пакете документов и условиях участия можно найти на сайте благотворительного фонда «Небезразлично» - https://nebezrazlichno.com/

В 2017 году из 10 соискателей - студентов дневных (некоммерческих) отделений государственных музыкальных высших учебных заведений и государственных музыкальных профессиональных образовательных учреждений г.о. Тольятти и Ставропольского района - были определены 6 стипендиатов: Анисимов Никита (гитара), Абдулова Дарья (домра), Баринова Анастасия (домра), Бикмиева Дарина (скрипка), Сарбина Полина (флейта), Изергина Анна (фортепиано) – ей присуждена именная Стипендия имени А. А. Александрова, сообщает пресс-служба ПАО "ТОАЗ"
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