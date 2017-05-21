Старт продаж эксклюзивного варианта Lada Xray назначен на осень

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Обновленная версия в первую очередь предложит автолюбителям обновленные материалы. Так, отделка салона сделана при помощи кожи и алькантары.Кроме того, детали кузова могут похвастаться хромированной отделкой. На данный момент неизвестна цена на новый вариант Xray, а дата старта продаж назначена на осень 2017 года.