Стало известно, насколько подорожали автомобили Lada
2 января 2019 13:48
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Машины семейства Granta и внедорожники Lada 4х4 в среднем стали стоить больше на 15 тысяч рублей. Семейство Lada Largus, хетчбек Lada XRAY и седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG прибавили в цене 20 тысяч рублей, причем это касается как пяти- и семиместных автомобилей, так и их кросс-версий. Универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, а также кросс-версия Lada XRAY подорожали на 25 тысяч рублей.
"АвтоВАЗ" повысил цены на весь модельный ряд в России из-за увеличения НДС на два процентных пункта. Теперь минимальная стоимость Lada следующая: Granta — от 434 900 рублей; Vesta — от 614 900 рублей; XRAY — от 609 900 рублей; Largus — от 560 900 рублей; 4х4 — от 518 900 рублей.
Фото : ПАО "АВТОВАЗ"/РИА Новости
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