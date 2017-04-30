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Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели конкурс профмастерства среди автоинструкторов города

30 апреля 2017 17:50
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Участникам соревнований было предложено решить билеты на знание Правил дорожного движения, продемонстрировать навыки скоростного маневрирования на автомобилях.
Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти с участием члена Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Юрия Демкина на территории автодрома автошколы имени В.П. Мурзина провели конкурс профессионального мастерства среди автоинструкторов города.

Участникам соревнований было предложено решить билеты на знание Правил дорожного движения, продемонстрировать навыки скоростного маневрирования на автомобилях. Также конкурсанты сразились на этапе «Мастерство вождения», где управляли транспортным средством с пассажирского сидения при помощи дублирующих педалей.

Не остались без внимания и маленькие зрители. Госавтоинспекторы организовали работу детского игрового уголка по Правилам дорожного движения, в котором сотрудники пропаганды проводили мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Кроме этого, юным болельщикам была предоставлена возможность посидеть за рулем настоящего мини-автомобиля.

Для создания праздничной атмосферы соревнований была организована концертная программа с выступлением танцевальных коллективов города. Все желающие смогли сдать нормы ГТО на специальной площадке, организованной департаментом физкультуры и спорта г. Тольятти. Здесь же юные спортсмены школы олимпийского резерва провели мастер класс по управлению велосипедом.

По итогам конкурса в личном зачете лучшим «Автоинструктором-2017» стал Алексей Шишкин, второе и третье место заняли Даниил Быкодеров и Александр Анисимов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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