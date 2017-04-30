Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти провели конкурс профмастерства среди автоинструкторов города

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Участникам соревнований было предложено решить билеты на знание Правил дорожного движения, продемонстрировать навыки скоростного маневрирования на автомобилях. Также конкурсанты сразились на этапе «Мастерство вождения», где управляли транспортным средством с пассажирского сидения при помощи дублирующих педалей.Не остались без внимания и маленькие зрители. Госавтоинспекторы организовали работу детского игрового уголка по Правилам дорожного движения, в котором сотрудники пропаганды проводили мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов. Кроме этого, юным болельщикам была предоставлена возможность посидеть за рулем настоящего мини-автомобиля.Для создания праздничной атмосферы соревнований была организована концертная программа с выступлением танцевальных коллективов города. Все желающие смогли сдать нормы ГТО на специальной площадке, организованной департаментом физкультуры и спорта г. Тольятти. Здесь же юные спортсмены школы олимпийского резерва провели мастер класс по управлению велосипедом.По итогам конкурса в личном зачете лучшим «Автоинструктором-2017» стал Алексей Шишкин, второе и третье место заняли Даниил Быкодеров и Александр Анисимов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.