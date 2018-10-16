Система электроснабжения резидентов 1 и 2 этапа ОЭЗ «Тольятти» оформлена в собственност
16 октября 2018 21:07
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Регистрация права собственности – это завершающий этап любого строительства. На текущую дату введено в эксплуатацию и зарегистрировано право собственности на 18 объектов инфраструктуры. В их числе системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, электроснабжения и газоснабжения, дороги и тротуары, объекты коммунальной зоны – административно-бытовые корпуса и др.
Общая площадь освоенной ОЭЗ территории составляет 427 га (I-II этап строительства ОЭЗ ППТ «Тольятти»). На сегодняшний день инвестиционная площадка обеспечена всей необходимой инженерной инфраструктурой для размещения и подключения к энергоресурсам любого промышленного производства, передает oeztlt.ru.
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