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Новости /  Новости Тольятти  

Система электроснабжения резидентов 1 и 2 этапа ОЭЗ «Тольятти» оформлена в собственност

16 октября 2018 21:07
86
Регистрация права собственности – это завершающий этап любого строительства.
В ОЭЗ «Тольятти» введен в эксплуатацию очередной объект капитального строительства - «Система электроснабжения резидентов на территории 1 и 2 этапов строительства». На текущей неделе Управлением Росреестра по Самарской области зарегистрировано право собственности на данный Объект.

Регистрация права собственности – это завершающий этап любого строительства. На текущую дату введено в эксплуатацию и зарегистрировано право собственности на 18 объектов инфраструктуры. В их числе системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, электроснабжения и газоснабжения, дороги и тротуары, объекты коммунальной зоны – административно-бытовые корпуса и др.

Общая площадь освоенной ОЭЗ территории составляет 427 га (I-II этап строительства ОЭЗ ППТ «Тольятти»). На сегодняшний день инвестиционная площадка обеспечена всей необходимой инженерной инфраструктурой для размещения и подключения к энергоресурсам любого промышленного производства, передает oeztlt.ru
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