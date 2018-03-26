С конвейера компании «АТС-АВТО» сошёл тысячный автомобиль Lada Vesta CNG
26 марта 2018 15:28
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«ГК «АТС», в состав которой входит «АТС – АВТО», является резидентом технопарка с 2016 года. За время нашего сотрудничества можно отметить быстрые темпы развития компании как в плане разработок для газомоторной отрасли, так и в плане вывода продукта на рынок. Автомобиль Lada Vesta CNG за семь месяцев со старта производства перешагнул рубеж в 1000 выпущенных авто, что для мелкосерийного производства очень хорошая цифра. На автомобиль сохраняются все гарантии производителя, а удорожание относительно бензиновой версии (благодаря поддержке государства) составило всего 30 000 рублей.
В компании не ограничиваются разработками и производством автомобилей. На территории технопарка силами компании «АТС-АВТО» ведется обучение работников дилерской сети Lada, через которую реализуются метановые Lada Vesta. Все специалисты по окончанию обучения проходят тестирование, получая сертификат, позволяющий проводить установку и обслуживание газо-баллонного оборудования. «АТС-АВТО» можно считать примером инновационной и успешной деятельности. Не зря в рамках «Дней открытых инноваций 2017» технопарк наградил компанию в номинации «Прорыв года» за проект Lada Vesta CNG».
Кроме производства битопливных автомобилей группа компаний «АТС» работает по следующим направлениям: разработка и производство передвижных газовых заправщиков, разработка и проектирование АГНКС, перевод частного транспорта на природный газ – проект «ЭКО ТАКСИ».
Фото: dolinatlt.ru
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