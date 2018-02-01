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Новости /  Новости Тольятти  

Презентация ОЭЗ «Тольятти» прошла на конференции в Москве в рамках международной выставки «Интерпластика-2018»

1 февраля 2018 16:24
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В этом году более 700 компаний из 35 стран мира приняли в выставке участие.
Презентация ОЭЗ «Тольятти»  прошла на конференции  в Москве в рамках международной выставки «Интерпластика-2018»

Презентация особой экономической зоны «Тольятти» прошла на конференции «3R-plast: Raw materials, Recycling, R&D», организованной в Москве в рамках международной специализированной выставки «Интерпластика-2018». Это крупное мероприятие, посвященное развитию полимерной отрасли в России и демонстрирующее все инструменты ее реализации в нашей стране: от идеи до решения, от сырья и оборудования до конечных продуктов. В этом году более 700 компаний из 35 стран мира приняли в ней участие.

Конференция «3R-plast: Raw materials, Recycling, R&D» стала одной из частей деловой программы мероприятия, в фокус внимания которого попали такие актуальные вопросы, как трехмерные технологии, легкие конструкции и композиционные материалы, а также развитие российского рынка переработки пластмасс.

Одним из спикеров конференции стал представитель управляющей компании ОЭЗ «Тольятти», который рассказал об особенностях реализации федерального проекта на территории Самарской области, а также об имеющемся опыте локализации на самой крупной инвестиционной площадке региона. В ОЭЗ «Тольятти» уже успешно развиваются предприятия из химической отрасли. Из 20 действующих резидентов три компании представляют данное направление: «Праксайр Самара» с 2015 года осуществляет в ОЭЗ заправку емкостей промышленными и специальными газами, два других резидента, «ПМ-Композит» и «СолоФилмз», ведут строительство полимербетонного и прессового производства из композиционных материалов, а также завода по изготовлению многослойных полимерных пленок и продукции из них.

Интерес компаний химической отрасли к ОЭЗ «Тольятти» обусловлен ее выгодным расположением в регионе с развитым нефтехимическим производством и близостью к крупным предприятиям, таким как «Сибур Тольятти», «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот». Кроме того, созданные уникальные условия для инвесторов, включающие новую промышленную инфраструктуру и комплекс льгот и преференций, гарантированных федеральным законодательством, позволяют экономить до 30% капитальных затрат при реализации проекта в особой
экономической зоне по сравнению с другими инвестиционными площадками. Еще одним преимуществом ОЭЗ является и возможность развития технологической кооперации между резидентами, что создает дополнительную экономию затрат на логистике. Данная практика уже применена двумя автосборочными предприятиями, работающими на площадке.

«Нефтехимическая отрасль является одной из основных в экономике региона, и для ОЭЗ «Тольятти» она также остается в числе
приоритетных. В рамках конференции и неформального общения с компаниями на выставке мы презентовали нашу площадку, как наиболее перспективную для локализации химических производств. Кроме того, нам было полезно изучить имеющийся потенциал отрасли, включая существующий мировой опыт, - отметила начальник управления по работе с инвесторами АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алена Мезина. –
По итогам мероприятия мы надеемся развить дальнейшее сотрудничество с предприятиями химической отрасли и усилить присутствие данных компаний на нашей площадке», сообщает пресс-служба облправительства. 
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