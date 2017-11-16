Представителю Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти вручили Почетную грамоту от Губернатора Самарской области

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Представителю Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти, руководителю организации «Единство славян» Антону Просянкину вручили Почетную грамоту от врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за активное участие в общественно-политической жизни города. Вручение столь почетной награды состоялось во время проведения Фестиваля дружбы народов.Всего на территории Тольятти проживают представители около 100 различных национальностей. Неоценимый вклад в стабилизацию межнациональных отношений вносят национально-культурные общества, и именно они способны благотворно влиять на общую атмосферу дружбы и взаимоуважения. Вклад Антона Просянкина не случайно оценили на столь высоком уровне.Антон Николаевич Просянкин никогда не остается в стороне от мероприятий, организуемых инспекторами по делам несовершеннолетних, на которых ребятам прививают чувство толерантности к своим сверстникам. Они проводятся в учебных заведениях регулярно, сообщает облМВД.