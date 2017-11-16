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Новости /  Новости Тольятти  

Представителю Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти вручили Почетную грамоту от Губернатора Самарской области

16 ноября 2017 12:18
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Представителю Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти вручили Почетную грамоту от Губернатора Самарской области
Вручение награды состоялось во время проведения Фестиваля дружбы народов.

Представителю Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти, руководителю организации «Единство славян» Антону Просянкину вручили Почетную грамоту от врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за активное участие в общественно-политической жизни города. Вручение столь почетной награды состоялось во время проведения Фестиваля дружбы народов.

Всего на территории Тольятти проживают представители около 100 различных национальностей. Неоценимый вклад в стабилизацию межнациональных отношений вносят национально-культурные общества, и именно они способны благотворно влиять на общую атмосферу дружбы и взаимоуважения. Вклад Антона Просянкина не случайно оценили на столь высоком уровне.

Антон Николаевич Просянкин никогда не остается в стороне от мероприятий, организуемых инспекторами по делам несовершеннолетних, на которых ребятам прививают чувство толерантности к своим сверстникам. Они проводятся в учебных заведениях регулярно, сообщает облМВД.

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