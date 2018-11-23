Представители ОЭЗ «Тольятти» приняли участие во всероссийском форуме индустриальных парков
23 ноября 2018 22:11
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В ходе двухдневной работы специалисты обсудили множество актуальных вопросов, затрагивающих деятельность индустриальных парков и их взаимодействие с властью и бизнес-сообществом. Авторитетные спикеры рассказали об основных критериях при выборе инвестиционной площадки, о передовых технологиях, изменениях в законодательстве, перспективах развития индустриальных парков и механизмах повышения их привлекательности для потенциальных инвесторов.
Полученный на форуме опыт, безусловно, окажется полезен для дальнейшего развития ОЭЗ «Тольятти». Напомним, в перспективе на базе инвестиционной площадки планируется создать индустриальный парк с готовыми производственными помещениями для сдачи в аренду резидентам. Это расширит возможности особой экономической зоны и привлечет инвесторов, не готовых вкладываться в строительство собственных предприятий.
«На всероссийском форуме в Казани были представлены практики лучших индустриальных парков Татарстана. Власти республики уделяют этому направлению особое внимание, подкрепляя его значительными инвестициями. Несмотря на эффективность института индустриальных парков в целом, существуют определенные проблемы, которые обсуждались в рамках форума. Это ценные знания, которые помогут нам избежать определенных ошибок в будущем и создать максимально эффективный индустриальный парк на базе ОЭЗ «Тольятти», - убежден Сергей Федоров.
Фото: oeztlt.ru
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