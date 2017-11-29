Председатель спортклуба ПВГУС Виктория Чистякова вернулась с форума Ассоциации студенческих спортивных клубов России
29 ноября 2017 10:54
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С 23 по 26 ноября в Казани проходил Всероссийский форум студенческих спортивных клубов России. Участие в нём приняла студентка ПВГУС, руководитель студенческого спортивного клуба «Космос» Виктория Чистякова.
На несколько дней столица Татарстана стала образовательной площадкой для 400 студентов из 65 субъектов и 8 округов РФ. Форум посетили председатели спортивных клубов и их заместители. Поволжский государственный университет сервиса на Форуме представила председатель регионального отделения АССК России по Самарской области, руководитель студенческого спортивного клуба «Космос» Виктория Чистякова.
Главная задача форума – дать студентам полезную информацию по продвижению их клубов. В течение нескольких дней ребята посещали лекции известных спикеров, таких как Егора Радченко – менеджера «КЛУБPRO», Сергея Крюкова – исполнительного директора «АСБ», Виктора Кравченко – пресс атташе ФК «Велес» и Дмитрия Русанова – специалиста в области event. В процессе обучения студенты узнали как правильно составлять PR-программу спортивных мероприятий вуза, создать бренд и имиджевую продукцию своих спортивных клубов, вести паблики в социальных сетях.
– Студенческий спортивный клуб – это не только соревнования и игры, – рассказывает Виктория Чистякова. – Это ещё и работа PR-менеджера. Как завлечь студентов на игру, как сделать так, чтобы трибуны спортивного зала не пустовали? Это те вопросы, которые очень часто возникают в процессе работы. И очень здорово, что на форуме уделяли внимание именно этим темам. Знания и навыки, которые я там приобрела, хочется как можно быстрее использовать на практике, чтобы улучшить работу нашего спортивного клуба.
Кандидатура Виктории в качестве участницы форума была выбрана не случайно. С первого курса девушка стала активной участницей всех внутривузовских спортивных соревнований, во многих из них побеждала. К старшему курсу возглавила студенческий спортивный клуб и организовала его работу. Сейчас он очень популярен среди студентов. Благодаря спортивному клубу в ПВГУС ежедневно проводятся соревнования и тренировки по футболу, волейболу, настольному теннису и другим видам спорта.
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