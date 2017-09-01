Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днём знаний

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От имени депутатов Думы г.о. Тольятти поздравляю вас с Днём знаний!В жизни каждого человека 1 сентября – особенный день. Годы учёбы в школе и студенческая пора остаются в памяти навсегда. Их вспоминают с особой теплотой и радостью.Каждый год в День знаний для огромного количества первоклассников начинается сложное, но очень интересное путешествие в мир новых открытий, приобретение знаний и навыков. Схожее волнение испытывают в этот день и выпускники школ, начинающие осваивать профессию в высших и средних специальных учебных заведениях.В этот день каждый из нас выражает благодарность и признательность своим наставникам – учителям. Тольяттинские педагоги неоднократно проявляли свое высочайшее мастерство в различных профессиональных конкурсах.Желаю всем педагогическим коллективам города в новом учебном году сплочённости и успехов в работе, жизненных сил и удачи! А ученикам и студентам - крепкого здоровья и хорошей успеваемости!Председатель Думы г.о.ТольяттиД.Б. Микель