По итогам 2018 года продажи автомобилей LADA в РФ выросли на 16%
10 января 2019 15:23
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- В 2018 году продано 360 204 автомобиля LADA (+16% к 2017 году)
- Декабрь – самый удачный месяц продаж для LADA за 4 года
- Продолжается обновление дилерской сети
- 57% - рост продаж на экспортных рынках
Всего в 2018 году в РФ продано 360 204 автомобиля LADA. Это на 16% больше, чем годом ранее, и, по собственной оценке Компании, опережает рост рынка в целом. Марка является безусловным лидером российского рынка.
В декабре 2018 года продано 35 407 автомобилей LADA, что превышает прошлогодние показатели на 8,7% и является лучшим результатом продаж за месяц за последние 4 года.
Четыре модели LADA регулярно входят в десятку лучших по продажам в России. Возглавляют рейтинг автомобили семейства LADA Vesta с результатом в 108 364 автомобиля, что на 40% превышает показатели прошлого года. В том числе было реализовано 43 282 LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.
Традиционно лидирующие позиции принадлежат семейству LADA Granta, которое было полностью обновлено в 2018 году и привлекло в дилерские центры LADA новых клиентов. Своих покупателей нашли 106 325 машин этой модели, что составляет 13% прироста.
Несомненным успехом пользовались легковые и легкие коммерческие автомобили LADA Largus, продан 53 691 автомобиль. Продажи семейства LADA XRAY, которые были укреплены запуском нового XRAY Cross, составили 34 807 штук.
Следует отметить, что в 2018 году 32% LADA были приобретены с использованием собственной программы автокредитования – LADA Finance. Также для корпоративных клиентов в 2018 году была запущена собственная программа финансового лизинга – LADA Leasing. За год по программе LADA Leasing было продано 13 156 автомобилей.
В 2018 году продолжилось активное обновление дилерской сети LADA, являющейся самой большой на территории России – 288 центров продаж и сервисного обслуживания. За прошедший год открыли свои двери 16 новых автосалонов, а результатом активной работы по обновлению стандартов внутреннего и внешнего оформления стали 150 центров, достигших 100% соответствия новым стандартам Марки.
Послепродажное обслуживание и бизнес по реализации запасных частей также показали положительную динамику. Рост товарооборота составил 7%.
Отдельного внимания заслуживает экспортная политика – автомобили LADA в 2018 году продавались в 34 странах. За год было реализовано 38 052 автомобиля, а общий рост продаж на зарубежных рынках составил 57% по сравнению с 2017 годом. Следует отметить особый успех Бренда на рынках стран СНГ, в Казахстане LADA стала лидером рынка, а в Беларуси заняла вторую строчку рейтинга продаж.
Ян Птачек, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ», отметил: «2018-й был исключительным годом для LADA. По внутренней оценке компании, мы смогли достичь 20% доли рынка, а результат продаж LADA является лучшим за последние 7 лет. Мы вывели на рынок новые модели и продолжили работу по качественному обновлению дилерской сети. У нас амбициозные планы. В 2019 году мы будем стремиться к новым победам, открывая перед собой новые горизонты в истории LADA».
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