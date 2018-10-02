Парламентский кризис в Тольятти: КПРФ оспорит в суде решение об изменении регламента думы Тольятти
2 октября 2018 19:03
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«Оснований достаточно много», — говорит Валентин Сошников. По его словам, это как минимум п.1 ст.8 ВЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ», согласно которой срок полномочий думы городского округа Тольятти шестого созыва и ее депутатов истек 9 сентября 2018 года. «Соответственно глава города должен был инициировать не внеочередное заседание городской думы 6-го созыва, а первое заседание думы 7-го созыва», — подчеркивает г-н Сошников. В указанном юристом компартии пункте закона говорится, что «днем окончания срока, на который избираются органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, депутаты указанных органов, является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов».
Иск планируется подать в Комсомольский районный суд Тольятти от лица одного или нескольких депутатов 7-го созыва. «Я могу предполагать, какое решение примут суд первой инстанции, наш областной суд… Мы дойдем до Верховного суда РФ, чтобы он поставил точку в этом вопросе, — добавил Валентин Сошников. — Те, кто считают прошедшее заседание легитимным, ссылаются на устав города, где про тольяттинское собрание представителей написано следующее: «полномочия Думы прекращаются со дня начала работы думы нового созыва».
«СО» ОНЛАЙН» напоминает: эта неделя в Тольятти начался с политического скандала. Несмотря на то, что выборы нового состава думы прошли еще 9 сентября, на 1 октября было назначено внеочередное заседание гордумы прошлого созыва.
На нем, несмотря на попытки коммунистов остановить его, были внесены поправки в бюджет, рассмотрено несколько других вопросов, но, главное — изменен регламент собрания представителей. Нововведения способны помешать коммунистам, получившим больше всех мест в новой думе, получить контроль над ней. Теперь поправки в регламент может утверждать только квалифицированное большинство, а не простое. Изменения в документ будет подписывать не только председатель думы, но и мэр. Также вводится должность первого вице-спикера.
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Комментарии
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