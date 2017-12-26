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Новости /  Новости Тольятти  

ПВГУС стал первым вузом-партнером ТОСЭР Тольятти

26 декабря 2017 14:55
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Партнеры будут совместно решать задачи и воплощать инициативы по созданию и реализации стартап-проектов в сфере социального предпринимательства, привлечению дополнительного финансирования для социальных и бизнес-проектов с использованием современных интер
Вчера, 25 декабря, Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) и Администрация г.о. Тольятти подписали соглашение о сотрудничестве по развитию территории опережающего социально-экономического развития Тольятти (ТОСЭР Тольятти). Целью соглашения станет содействие университета деятельности Проектного офиса ТОСЭР.

Партнеры будут совместно решать задачи и воплощать инициативы по созданию и реализации стартап-проектов в сфере социального предпринимательства, привлечению дополнительного финансирования для социальных и бизнес-проектов с использованием современных интернет-технологий, по разработке и внедрению на предприятиях - резидентах ТОСЭР мировых стандартов корпоративной социальной ответственности. С этой целью планируется проведение маркетинговых исследований, тематических круглых столов, форумов и семинаров с привлечением преподавателей и студентов университета.

Студенты ПВГУС в ходе решения этих задач смогут проходить на предприятиях-резидентах учебную и преддипломную практики. Они будут максимально вовлечены в теоретическую и практическую работу в области предпринимательства, бизнес и дизайн-планирования, маркетинговых исследований рынков. Вуз, в свою очередь, готов обучать профильных специалистов предприятий, предоставлять научные разработки и проводить экспертизы, сообщает пресс-служба ПВГУС.



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