ПВГУС стал первым вузом-партнером ТОСЭР Тольятти

138

Партнеры будут совместно решать задачи и воплощать инициативы по созданию и реализации стартап-проектов в сфере социального предпринимательства, привлечению дополнительного финансирования для социальных и бизнес-проектов с использованием современных интернет-технологий, по разработке и внедрению на предприятиях - резидентах ТОСЭР мировых стандартов корпоративной социальной ответственности. С этой целью планируется проведение маркетинговых исследований, тематических круглых столов, форумов и семинаров с привлечением преподавателей и студентов университета.Студенты ПВГУС в ходе решения этих задач смогут проходить на предприятиях-резидентах учебную и преддипломную практики. Они будут максимально вовлечены в теоретическую и практическую работу в области предпринимательства, бизнес и дизайн-планирования, маркетинговых исследований рынков. Вуз, в свою очередь, готов обучать профильных специалистов предприятий, предоставлять научные разработки и проводить экспертизы, сообщает пресс-служба ПВГУС.