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Новости /  Новости Тольятти  

ПВГУС присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

1 декабря 2017 16:15
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Ее основная цель — информирование населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит в России в четвертый раз. Она приурочена к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Ее основная цель — информирование населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.

Акция проводится Фондом социально-культурных инициатив при активной поддержке Минздрава.

- В рамках акции в высших учебных заведениях, учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных школах и медицинских учреждениях страны пройдут различные информационно-просветительские и спортивные мероприятия: открытые студенческие форумы, интернет-уроки, обучающие семинары, дискуссионные «круглые столы», благотворительные акции для детей, живущих с ВИЧ – поясняют организаторы. - Ключевым событием акции станет открытый студенческий форум «Остановим ВИЧ/СПИД», который продет 1 декабря в РУДН. Все желающие могут посмотреть его в режиме он-лайн на официальном сайте акции www.стопвичспид.рф.

Сегодня, 1 декабря, студенты и сотрудники Поволжского государственного университета сервиса приняли участие в флешмобе #СТОПВИЧСПИД

4 декабря в общежитии университета пройдет акция по раздаче ленточек.
6 декабря в актовом зале ПВГУС состоится лекция о профилактике по информированию детей и молодежи о ВИЧ/СПИД. Начало в 11.00.
7 декабря эта же лекция пройдёт в общежитии ПВГУС. Начало в 17.00.
12 декабря с 11.00 до 12.00 будет организованный анонимный забор крови сотрудниками тольяттинского центра по профилактике и борьбе со СПИД в медицинском кабинете университете.

***

Население России составляет более 146 миллионов человек, из них живут с ВИЧ более 900 000 человек. Каждый час в России заражается 10 человек. В группе повышенного риска находится молодежь.

ВИЧ — сокращенное название вируса иммунодефицита человека, то есть, вируса, разрушающего защитную систему организма и снижающего его сопротивляемость инфекциям. У человека, пораженного ВИЧ, могут возникать такие заболевания, которыми незараженные люди практически не страдают или же страдают крайне редко. В свою очередь, СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. СПИД представляет собой совокупность тех заболеваний, которые приобретает человек, когда его иммунная система перестает полноценно работать, сообщает пресс-служба ПВГУС.



Фото:    пресс-служба ПВГУС

 
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