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Новости /  Новости Тольятти  

ПВГУС приглашает тольяттинцев к участию в благотворительной акции «Подари ребенку Новый год»

5 декабря 2017 14:19
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В ее рамках проходит сбор подарков. Это могут быть игрушки, детские книги, различные наборы для рисования и лепки, настольные игры, сладости и многое другое.
Поволжский государственный университет сервиса приглашает тольяттинцев к участию в благотворительной акции «Подари ребенку Новый год».

Дедушку Мороза с подарками на самый сказочный праздник года ждет с нетерпением вся ребятня. С выбором игрушек и сладостей для своих чад ему помогают родители. А что делать тем, у кого нет мамы и папы? Кто «подскажет» Дедушке Морозу, чего хочет лишенный родительской заботы малыш, и поможет набить его мешок подарками?

Это способны сделать мы с вами!

Ежегодно ПВГУС совместно с Всероссийским Дедом Морозом и ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова организуют благотворительную акцию «Подари ребенку Новый год».

В ее рамках проходит сбор подарков. Это могут быть игрушки, детские книги, различные наборы для рисования и лепки, настольные игры, сладости и многое другое.

В канун Нового года студенты-волонтеры университета сервиса формируют подарки, отвозят их в детские дома и дают для малышей новогодние представления.

Каждый из вас может стать волшебником и исполнить детские мечты, внеся свой вклад!

http://www.tolgas.ru

Контакты организаторов:
г. Тольятти, ул. Гагарина, 4, ауд. Э-310, кафедра «Социально-культурная деятельность», тел.: 22-90-31, Явон Снежанна Владимировна,
сообщает пресс-служба ПВГУС. 



Фото:  пресс-служба ПВГУС
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