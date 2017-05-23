ПВГУС приглашает школьников стать участниками юниорского этапа XII Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»

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Категория «Юниор» была открыта в рамках конкурса в 2013 году. К участию в юниорском этапе допускаются работы детей и подростков от 10 до 17 лет. За четыре года в конкурсе приняли участие более 160 юных дизайнеров.Тема XII Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» – «СПОРТ+».Юниорский этап конкурса проводится в 2017 году по следующим номинациям:- «Открытка» (ручная, компьютерная или смешанная техника).- «Костюм» (эскизы костюма, выполненные с использованием коллажа, ручной, компьютерной, смешанной техники или модели костюма).- «Футболка» (эскизы футболки с принтом, выполненные с использованием коллажа, ручной, компьютерной или смешанной техники).Конкурсная документация принимается организатором Конкурса ФГБОУ ВО «ПВГУС» по адресу: 445017, г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4, Отдел довузовской подготовки, каб. Э-401, тел. 26-85-67, электронная почта: odp@tolgas.ru. Контактное лицо – Мочальникова Оксана Николаевна.Участие в конкурсе бесплатное. Каждый участник может представить не более 3 проектов в одной номинации. Проекты могут быть выполнены самостоятельно или под руководством преподавателей-консультантов.Порядок проведения юниорского этапа конкурса:1 мая 2017 года – 1 июня 2017 года:Прием заявок, просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри Конкурса, подведение итогов. Прием заявок на участие и конкурсных работ проводится с 1 мая по 26 мая 2017 года.19 октября 2017 года – 26 октября 2017 года:Финальные мероприятия XII Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»: выставка лучших конкурсных работ (в том числе работ победителей юниорского этапа), торжественная церемонии награждения участников и дипломантов всех этапов конкурса.Организаторы Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» в 2017 году: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» и Национальная художественная академия г.София (Болгария).Партнеры конкурса: Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России», Департамент образования мэрии г.о. Тольятти, Управление дизайна автомобилей ОАО «АВТОВАЗ». С 2013 года финансовую поддержку конкурсу оказывает Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив), сообщает пресс-служба ПВГУС.