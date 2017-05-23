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Новости /  Новости Тольятти  

ПВГУС приглашает школьников стать участниками юниорского этапа XII Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»

23 мая 2017 17:18
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Прием заявок завершается 26 мая.
Конкурс молодых дизайнеров «АРБУЗ» проводится Поволжским государственным университетом сервиса в 2017 уже в двенадцатый раз. Впервые он прошел в Тольятти в 2006 году. Ежегодно он привлекает сотни участников – молодых дизайнеров из России и из-за рубежа. В составе жюри конкурса – ведущие преподаватели дизайна, дизайнеры-практики, члены Союза Дизайнеров и Союза художников России.

Категория «Юниор» была открыта в рамках конкурса в 2013 году. К участию в юниорском этапе допускаются работы детей и подростков от 10 до 17 лет. За четыре года в конкурсе приняли участие более 160 юных дизайнеров.

Тема XII Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» – «СПОРТ+».

Юниорский этап конкурса проводится в 2017 году по следующим номинациям:

- «Открытка» (ручная, компьютерная или смешанная техника).

- «Костюм» (эскизы костюма, выполненные с использованием коллажа, ручной, компьютерной, смешанной техники или модели костюма).

- «Футболка» (эскизы футболки с принтом, выполненные с использованием коллажа, ручной, компьютерной или смешанной техники).

Конкурсная документация принимается организатором Конкурса ФГБОУ ВО «ПВГУС» по адресу: 445017, г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4, Отдел довузовской подготовки, каб. Э-401, тел. 26-85-67, электронная почта: odp@tolgas.ru. Контактное лицо – Мочальникова Оксана Николаевна.

Участие в конкурсе бесплатное. Каждый участник может представить не более 3 проектов в одной номинации. Проекты могут быть выполнены самостоятельно или под руководством преподавателей-консультантов.

Порядок проведения юниорского этапа конкурса:

1 мая 2017 года – 1 июня 2017 года:
Прием заявок, просмотр и оценка конкурсных работ членами жюри Конкурса, подведение итогов. Прием заявок на участие и конкурсных работ проводится с 1 мая по 26 мая 2017 года.

19 октября 2017 года – 26 октября 2017 года:
Финальные мероприятия XII Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»: выставка лучших конкурсных работ (в том числе работ победителей юниорского этапа), торжественная церемонии награждения участников и дипломантов всех этапов конкурса.

Организаторы Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» в 2017 году: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» и Национальная художественная академия г.София (Болгария).

Партнеры конкурса: Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров России», Департамент образования мэрии г.о. Тольятти, Управление дизайна автомобилей ОАО «АВТОВАЗ». С 2013 года финансовую поддержку конкурсу оказывает Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив), сообщает пресс-служба ПВГУС. 
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