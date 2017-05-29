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ПВГУС приглашает получить образование в сфере индустрии моды

29 мая 2017 16:15
92
Пять вопросов и ответов, которые помогут выбрать
Пять вопросов и ответов, которые помогут выбрать "модную" специальность.

Если вы хотите связать себя с fashion-индустрией, то необходимо выбрать нужное направление обучения. Для того чтобы получить представление о том, кем можно работать в индустрии моды, а также об образовательных программах по подготовке кадров для индустрии моды, мы пообщались с руководителем ряда образовательных программ ПВГУС, к.т.н., доцентом Натальей Крюковой:

Как выбирать и как спрогнозировать востребованность профессии в будущем?

- Одна из ошибок - это выбирать популярную в настоящее время специальность. Почему? Потому что мы живём уже не в индустриальном, а в постоянно меняющемся информационном пространстве. Надо не смотреть на то, что востребовано на рынке сейчас, а попытаться спрогнозировать, что будет востребовано через пять лет. Вариантов много. Можно
проанализировать наиболее популярные вакансии и посмотреть, как менялись требования к соискателям за последние пять лет. Можно посмотреть "Атлас новых профессий" http://atlas100.ru/catalog/legkaya-promyshlennost/.
Специалист по рециклингу одежды, техно-стилист, проектировщик новых тканей, программист электронных "рецептов"  одежды - всё это и многое другое может в перспективе потребовать появления новых вакансий на отраслевом рынке труда.

Каково современное состояние и перспективы развития индустрии моды?

- Легкая промышленность – отрасль российской экономики с непростой судьбой, которая никогда не находилась в числе приоритетных в нашей стране. И только в последние годы, то ли благодаря тренду на импортозамещение, то ли вопреки ему, началось постепенное восстановление индустрии моды за счет появления небольших нишевых компаний, в т.ч. региональных, по производству одежды, обуви и аксессуаров. Все большее число начинающих дизайнерских марок задумывается о собственных производствах и командах, ориентируя, таким образом, отраслевой рынок труда на повышение спроса на специалистов. Вполне возможно, что в будущем, научившись угадывать тренды мировой моды и освоив современные технологии управления, некоторые из них смогут добиться заметного успеха.

Каковы текущие и долгосрочные кадровые потребности в отрасли?

- В среднесрочной (текущей) перспективе в отрасли сохраняется устойчивый спрос на квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена - портных, швей, закройщиков, технологов-конструкторов, конструкторов-модельеров. Большую часть текущей кадровой потребности составляют кадры на замену работников, достигших пенсионного
возраста. Прогнозируемый рост занятости по названным профессиям, а также по инженерным профессиям (конструктор, технолог швейного производства) и профессиям, связанным с управленческим и имидж-консалтингом в индустрии моды (продакт-менеджер, бренд-менеджер, визуальный мерчендайзер, байер, имидж-консультант, стилист и др.) в долгосрочной
перспективе связан с планируемыми изменениями трудовых функций работников в связи с обновлением техники, технологий и организации труда, а также с появлением принципиально новых технологических и бизнес-процессов.

Какие образовательные программы в сфере индустрии моды реализуются в ПВГУС и насколько они актуальны?

- Подготовка кадров для индустрии моды осуществляется в ПВГУС на протяжении более 30 лет. В настоящее время в Поволжском государственном университете сервиса в профессиональной области индустрии моды реализуются следующие образовательные программы высшего образования:
- образовательная программа "Конструирование швейных изделий", направление подготовки 29.03.05 "Конструирование изделий легкой промышленности";
- образовательная программа "Технология швейных изделий", направление подготовки 29.03.01 "Технология изделий легкой промышленности";
- образовательная программа "Сервис в индустрии моды и красоты", направление подготовки 43.03.01 "Сервис"; а также образовательная программа СПО:
- специальность 29.02.04 "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий".

Не секрет, что традиционные программы обучения в вузах часто не успевают за требованиями рынка. Почему? Потому что любая академическая система не очень мобильна, нужны годы, чтобы запустить новую программу. И университеты это понимают и пытаются более оперативно реагировать на запросы рынка труда. Так, в ПВГУС меняется подход к обучению,
оно становится практико-ориентированным, в учебные планы вводится дисциплина "Проектная деятельность", пассивные форматы обучения заменяются на активные: получил знания - тут же применил на практике, в ходе выполнения учебных проектов, учебной и производственной практик.

В то же время 30-летний опыт существования таких образовательных программ, как "Конструирование швейных изделий" и "Технология швейных изделий" свидетельствует о том, что ее лучшие выпускники успешны в сфере индустрии моды, причем не только как конструктора и технологи швейного производства, но и в сфере управленческого консалтинга.

Многолетний опыт выпуска по образовательным программам показывает, что в настоящее время наиболее перспективным направлением является подготовка универсального мультидисциплинарного специалиста, который по окончании ВУЗа найдет себе применение в компании любой направленности в индустрии моды (как производственной, так и fashion-ритейла).

В связи с этим, а также с учетом новых тенденций и сегодняшних реалий, в настоящее время в университете актуализируется и модернизируется имидж и учебный план образовательной программы "Сервис в индустрии моды и красоты". Модернизация программы предполагает усиление таких модулей, как "Имидж-консалтинг и стайлинг в индустрии моды", "Менеджмент и маркетинг в индустрии моды", "Fashion-производство". Выпускники образовательной программы "Сервис в индустрии моды и красоты" могут работать индивидуально с клиентами, открывать магазины и ателье, свои школы и студии, работать
администраторами/ управляющими ателье, бутиков и т.п., мерчендайзерами, стилистами, имидж-консультантами, продакт-менеджерами и др.

Какой практический опыт приобретается во время учёбы?

- Самая большая проблема, с которой сталкиваются выпускники, - это отсутствие опыта работы. Работодатель хочет получить «готового» работника и не тратить время и ресурсы на его корректировку. Что может сделать ВУЗ для лучшей практической подготовки студентов?
Так, благодаря широко внедряемому практико-ориентированному обучению, студенты получают возможность за время обучения положить в портфолио несколько разработанных проектов. И к моменту выпуска из университета студенты, к примеру, программы «Конструирование швейных изделий» уже будут иметь в портфолио созданные и реализованные проекты швейных изделий разного ассортимента из различных материалов.
Поскольку в настоящее время все проекты ведутся командами разработчиков, причём междисциплинарность проектов всё чаще требует включения в команды людей разных специальностей, то только hard skills ("твердых" профессиональных навыков) не достаточно.
Разумеется, выпускники должны быть профессионалами в своей области, но без должных "мягких" навыков (soft skills) это, зачастую, не приведет к масштабированию успеха. Поэтому следующий важный вопрос - наличие в учебном плане дисциплин и модулей, обеспечивающих формирование универсальных компетенций, социальных и коммуникативных навыков, а также уровень организации внеучебной деятельности в университете.
Еще одним важным критерием выбора образовательной программы является список преподавателей. Профессорско-преподавательский штат образовательных программ ПВГУС состоит из высококвалифицированных специалистов, среди которых не только опытные преподаватели, но специалисты-практики из индустрии.

И, в заключение разговора, ваши пожелания абитуриентам?

- Поступая в вуз в 2017 году, прежде всего, нужно подумать о 2021 годе, когда полученные бакалаврами знания и практический опыт, профессиональные компетенции помогут найти достойную работу. Желаю сделать правильный выбор высшего образования. И не только на ближайшие четыре года, а на всю жизнь! А тех 9-классников, которые хотя бы примерно
определили свои планы на будущее, приглашаем на программы среднего профессионального образования. В модной индустрии много возможностей. Выбирайте, учитесь, совершенствуйтесь, а самое главное - верьте в себя!

Более подробную информацию по обучению в сфере индустрии моды можно получить 23 и 29 июня 2017 года на Дне открытых дверей ПВГУС. Приглашаем выпускников 9-х и 11-х классов, выпускников колледжей, а также родителей абитуриентов на дни открытых дверей ПВГУС! Есть бюджетные места, сообщает пресс-служба  ПВГУС.

Фото   ПВГУС
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