ОЭЗ «Тольятти» посетили первые лица областного правительства
30 января 2019 18:18
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В рамках встречи особое внимание уделили проекту по реконструкции дороги Тольятти – Ягодное. Необходимость его реализации ни у кого сомнений не вызывает, ведь транспортное сообщение в этом направлении активно развивается, в том числе благодаря проекту ОЭЗ «Тольятти».Невозможно переоценить и актуальность данной магистрали для резидентов особой экономической зоны. Учитывая увеличение объемов производств и возрастающий грузопоток, комфортные подъездные пути станут существенным преимуществом для действующих и потенциальных инвесторов.
Еще одним важным аспектом развития для ОЭЗ «Тольятти» является подведение к инвестплощадке железнодорожной ветки. Данный вопрос также активно обсуждался в рамках совещания с участием представителей АО «РЖД».Напомним, еще в августе 2018 года в ходе переговоров с губернатором Дмитрием Азаровым директор АО «Российские железные дороги» Олег Белозеров поддержал данный проект. Сегодня документ уже одобрен руководством РЖД и отправлен в разработку. Строительство железнодорожных путей в ОЭЗ планируется начать уже в текущем году.
- Подведение железнодорожной ветки к территории особой экономической зоны «Тольятти» - это ключевой вопрос, который имеет стратегическое значение не только для перспективного развития ОЭЗ, но и для инвестиционной привлекательности всего региона. Современная транспортная логистика является мощнейшим драйвером для наращивания экономического потенциала губернии, и сегодня мы имеем все необходимые механизмы для ее модернизации, - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Отдельная встреча была посвящена вопросу создания индустриального парка на территории ОЭЗ «Тольятти». Это новый формат перспективного сотрудничества с резидентами, в рамках которого компаниям будут предоставляться в аренду готовые производственные помещения. Новое направление значительно расширит возможности особой экономической зоны и привлечет инвесторов, которые сегодня не готовы вкладываться в строительство собственных предприятий. А, как показывает анализ рынка, таких сегодня немало.
- Чтобы оставаться конкурентоспособными, мы должны своевременно реагировать на потребности рынка. В рамках создания индустриального парка в ближайшие два года в ОЭЗ «Тольятти» будут активно строиться арендные площади. Средства на эти цели по поручению Губернатора Дмитрия Азарова предусмотрены в областном бюджете, и строительство производственных площадей начнется уже в этом году. При этом уже сегодня мы имеем запрос от потенциальных инвесторов на аренду 150 тыс. кв метров производственных помещений. В настоящий момент мы проводим активные переговоры с 12 компаниями, большинство из которых иностранные, и готовим все необходимые условия для будущих резидентов,- отметил Дмитрий Богданов.
В завершении проведенных совещаний генеральный директор особой экономической зоны Сергей Андреев выразил благодарность первому заместителю председателя правительства Самарской области Виктору Кудряшову и министрам за постоянную поддержку, оказываемую проекту ОЭЗ «Тольятти», и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Фото: oeztlt.ru
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