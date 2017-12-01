Новый каток появится в Тольятти
1 декабря 2017 12:46
145
Уже четвертый год подряд NIVEA реставрирует заброшенные и непригодные для катания ледовые площадки в регионах России в рамках программы «Голосуй за свой каток». Каждый житель страны в 2017 году вновь имел возможность принять участие в конкурсе от NIVEA и, тем самым, помочь своему городу обрести новый и красивый ледовый каток. Выиграли те города, чьи жители проявили наибольшую активность в голосовании.
Одним из трех победителей в этом году стал каток в городе Тольятти. Почти три тысячи неравнодушных горожан приняли участие в борьбе за обновление катка. Старенькая «коробка» будет полностью отреставрирована и превратится в современную спортивную площадку.
«Наш каток был открыт более 25 лет назад, сегодня он нуждается в ремонте и реконструкции. Каждой зимой на нем любит собираться детвора, мамы и папы, кататься на коньках, играть в хоккей. Мы хотим дать катку вторую жизнь, чтобы он смог собирать ещё больше горожан для занятия спортом и получать море положительных эмоций!» - прокомментировал участие в конкурсе автор заявки Антон Тюстин.
Отреставрированный каток на улице 40 лет Победы, 74, будет отвечать всем требованиям современного ледового катка и уже с 17 декабря 2017 года будет готов принять первых гостей! В день открытия посетителей ждет настоящий праздник: мастер-классы по фигурному катанию, концерт, подарки. В гости на открытие приедут профессиональные хоккеисты ХК «Лада». Замерзнуть не позволит горячий чай и угощения, сообщает пресс-служба бренда NIVEA.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
548
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1047
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1257
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1278
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
892
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
912
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1389
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1740
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1742
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3698
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3776
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3832
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3290
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3369
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3940
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3363
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3855
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3557
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3663
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3558
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3332
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2904
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3368
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11411
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3876
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2969
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2574
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3126
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3613
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3129
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4939
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1763
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8654
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2460
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9872
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2840
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1920
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1452
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1798
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1685
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1414
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3042
Мероприятия