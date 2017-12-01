Новый каток появится в Тольятти

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Уже четвертый год подряд NIVEA реставрирует заброшенные и непригодные для катания ледовые площадки в регионах России в рамках программы «Голосуй за свой каток». Каждый житель страны в 2017 году вновь имел возможность принять участие в конкурсе от NIVEA и, тем самым, помочь своему городу обрести новый и красивый ледовый каток. Выиграли те города, чьи жители проявили наибольшую активность в голосовании.Одним из трех победителей в этом году стал каток в городе Тольятти. Почти три тысячи неравнодушных горожан приняли участие в борьбе за обновление катка. Старенькая «коробка» будет полностью отреставрирована и превратится в современную спортивную площадку.«Наш каток был открыт более 25 лет назад, сегодня он нуждается в ремонте и реконструкции. Каждой зимой на нем любит собираться детвора, мамы и папы, кататься на коньках, играть в хоккей. Мы хотим дать катку вторую жизнь, чтобы он смог собирать ещё больше горожан для занятия спортом и получать море положительных эмоций!» - прокомментировал участие в конкурсе автор заявки Антон Тюстин.Отреставрированный каток на улице 40 лет Победы, 74, будет отвечать всем требованиям современного ледового катка и уже с 17 декабря 2017 года будет готов принять первых гостей! В день открытия посетителей ждет настоящий праздник: мастер-классы по фигурному катанию, концерт, подарки. В гости на открытие приедут профессиональные хоккеисты ХК «Лада». Замерзнуть не позволит горячий чай и угощения, сообщает пресс-служба бренда NIVEA.