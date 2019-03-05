Новая LADA Granta лидирует по итогам февраля
5 марта 2019 16:54
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LADA продолжает увеличивать долю рынка, которая на конец февраля превышает 20% (по собственной оценке Компании).
Лидером российского рынка по итогам февраля 2019 года стали автомобили нового семейства LADA Granta, сменившие предыдущее поколение во второй половине прошлого года. Своих покупателей нашли 10 574 машины, а рост продаж по сравнению с февралем 2018 года составил 54,1%.
Вторую строчку занимает семейство LADA Vesta, в феврале реализовано 7 960 автомобилей. Модель сохраняет свою популярность, каждый третий проданный в России автомобиль LADA – это LADA Vesta.
Исполнительный вице-президент ПАО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу Ян Птачек прокомментировал: «Несмотря на то, что автомобильный рынок в феврале не показал активной положительной динамики, нам удалось поддержать продажи LADA в первые два месяца и превысить уровень 2018 года. Мы прикладываем большое количество усилий для того, чтобы предложить своим клиентам наиболее выгодные и комфортные условия покупки. Мы верим в то, что меры господдержки авторынка, которые запущены с 1 марта, помогут сохранить тренд роста объемов продаж автомобилей в России. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» ранее уже доказали свою эффективность и могут быть суммированы со специальными предложениями LADA по системе Трейд-Ин», передает minprom.samregion.ru
Фото: minprom.samregion.ru
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