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Новости /  Новости Тольятти  

Наука – промышленности и сервису

16 ноября 2017 09:29
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Наука – промышленности и сервису Под таким названием в ПВГУС состоится Международная научно-практическая конференция.
Под таким названием в ПВГУС состоится Международная научно-практическая конференция.

16-17 ноября в ПВГУС в двенадцатый раз пройдет Международная научно-практическая конференция «Наука – промышленности и сервису».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Основные направления работы конференции:

• Проблемы развития экономики производственной и непроизводственной сферы Поволжского региона.
• Внешнеэкономическая деятельность как фактор формирования инновационной экономики.
• Проблемы финансового, управленческого и статистического учета в сфере услуг.
• Тенденции развития регионального рынка финансово-кредитных услуг в условиях взаимодействия реального и финансового секторов экономики.
• Проблемы инновационного развития Поволжского региона: экономический, технический, информационный и социокультурный аспекты.
• Информационные и телекоммуникационные технологии в промышленности и сервисе.
• Инновационное развитие техники и технологий сервиса.
• Индустрия гостеприимства в контексте культуры повседневности молодого промышленного города.
• Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе
• Теория и практика межкультурных коммуникаций: методологические аспекты исследований
• Перспективы развития отрасли информационных технологий в г.о. Тольятти
• Передовые методы управления качеством в России.
• Инновационное проектирование в создании безбарьерной среды, доступной для людей с ограниченными возможностями.
• Дизайн и изобразительное искусство.
 
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

16 ноября

13.30-14.00 Регистрация участников конференции
14.00-15.00 Открытие конференции - Пленарное заседание
15.00-18.00 Работа секций и инновационных мероприятий конференции

17 ноября

10.00–14.00 Конференция для учащихся школ, колледжей «Наука - промышленности и сервису: взгляд молодых» по трем направлениям (гуманитарное, экономическое, техническое)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Поволжский государственный университет сервиса, ул. Гагарина, 4.
 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

445677, г. Тольятти, ул. Гагарина, д.4, ауд. Г-220, Управление научных исследований, т. (8482) 26-45-61, факс (8482)26-45-61, E-mail:nic@tolgas.ru

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