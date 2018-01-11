На заводе «Нобель Автомотив Русиа» в ОЭЗ «Тольятти» начали работать несколько новых линий по производству автокомпонентов
11 января 2018 21:01
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Над запуском нового участка компания трудилась в течение всего года. Ожидается, что новый проект позволит значительно нарастить объем производства в 2018 году – примерно на 30 %. Сейчас на линии работают три инжекционно-литьевых машины, но в дальнейшем их число значительно увеличится, оборудование уже заказано, и его запуск ожидается в 2018 году.
Также в 2017 году на заводе «Нобель Автомотив Русиа» начала работать линия под новый проект для альянса «Peugeot Citroen Mitsubishi», который стартует на российском рынке в этом году. На нашем заводе в ОЭЗ для автомобиля будут изготавливать топливные системы.
Плодотворное сотрудничество развивается у предприятия с компанией Ford Sollers Holding. В 2017 году запущено производство автокомпонентов для моделей Transit и Mondeo, продолжается подготовка производства под новые модели EcoSport и Kuga.
«Автомобильный рынок имеет тенденцию к быстрому изменению, модельный ряд, как правило, обновляется каждые пять лет. И мы, как поставщики, являемся непосредственными участниками этого процесса. Нам необходимо своевременно реагировать на происходящие изменения: предусматривать модернизацию и обновление производственного оборудования и оснастки. При этом для нас важно также сохранить высокое качество производимых изделий и эффективность производства» - рассказал директор завода Вячеслав Кипуров.
Сейчас на заводе «Нобель Автомотив Русиа» применяется система менеджмента качества, разработанная специально в группе компаний Orhan Holding. Высокое качество производимой продукции было оценено совместным предприятием «Форд Соллерс», которое в прошлом году присвоило «Нобелю» статус Q1, который означает, что продукция завода соответствует единым стандартам, предъявляемым Ford к поставщикам по всему миру.
Напомним, что ООО «Нобель Автомотив Русиа» стал первым заводом, запущенным на площадке ОЭЗ в августе 2014 года. Сегодня он показывает динамичное развитие, постепенно наращивая объемы своего производства. На конец прошлого года с начала своей деятельности в ОЭЗ на предприятии произведено продукции более, чем на 900 млн рублей. Детали предприятия поставляются практически на все автосборочные заводы в России. Также компания осуществляет поставки в Европу, сообщает пресс-служба ОЭЗ "Тольятти".
Фото: пресс-служба ОЭЗ "Тольятти"
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