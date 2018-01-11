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Новости /  Новости Тольятти  

На заводе «Нобель Автомотив Русиа» в ОЭЗ «Тольятти» начали работать несколько новых линий по производству автокомпонентов

11 января 2018 21:01
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Одним из самых крупных реализованных проектов стал запуск производства по изготовлению компонентов из пластмасс методом литья под давлением.
На заводе «Нобель Автомотив Русиа» в 2017 году начали работать несколько новых линий по производству автокомпонентов. Одним из самых крупных реализованных проектов стал запуск производства по изготовлению компонентов из пластмасс методом литья под давлением. Оно ориентировано на расширение экспортных поставок. Полученные здесь детали предназначены для одного из предприятий группы Orhan Holding в Румынии и дальнейшего изготовления из них привода коробок передач для автосборочных заводов.

Над запуском нового участка компания трудилась в течение всего года. Ожидается, что новый проект позволит значительно нарастить объем производства в 2018 году – примерно на 30 %. Сейчас на линии работают три инжекционно-литьевых машины, но в дальнейшем их число значительно увеличится, оборудование уже заказано, и его запуск ожидается в 2018 году.

Также в 2017 году на заводе «Нобель Автомотив Русиа» начала работать линия под новый проект для альянса «Peugeot Citroen Mitsubishi», который стартует на российском рынке в этом году. На нашем заводе в ОЭЗ для автомобиля будут изготавливать топливные системы.

Плодотворное сотрудничество развивается у предприятия с компанией Ford Sollers Holding. В 2017 году запущено производство автокомпонентов для моделей Transit и Mondeo, продолжается подготовка производства под новые модели EcoSport и Kuga.

«Автомобильный рынок имеет тенденцию к быстрому изменению, модельный ряд, как правило, обновляется каждые пять лет. И мы, как поставщики, являемся непосредственными участниками этого процесса. Нам необходимо своевременно реагировать на происходящие изменения: предусматривать модернизацию и обновление производственного оборудования и оснастки. При этом для нас важно также сохранить высокое качество производимых изделий и эффективность производства» - рассказал директор завода Вячеслав Кипуров.

Сейчас на заводе «Нобель Автомотив Русиа» применяется система менеджмента качества, разработанная специально в группе компаний Orhan Holding. Высокое качество производимой продукции было оценено совместным предприятием «Форд Соллерс», которое в прошлом году присвоило «Нобелю» статус Q1, который означает, что продукция завода соответствует единым стандартам, предъявляемым Ford к поставщикам по всему миру.

Напомним, что ООО «Нобель Автомотив Русиа» стал первым заводом, запущенным на площадке ОЭЗ в августе 2014 года. Сегодня он показывает динамичное развитие, постепенно наращивая объемы своего производства. На конец прошлого года с начала своей деятельности в ОЭЗ на предприятии произведено продукции более, чем на 900 млн рублей. Детали предприятия поставляются практически на все автосборочные заводы в России. Также компания осуществляет поставки в Европу, сообщает пресс-служба ОЭЗ "Тольятти".  



Фото:  пресс-служба ОЭЗ "Тольятти"
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