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Новости /  Новости Тольятти  

На счет "АвтоВАЗагрегата" поступили 67,88 млн руб. для погашения оставшейся задолженности по зарплате

14 марта 2018 14:09
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Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Азарова в переговорном процессе средства для погашения долгов по зарплате изысканы.
В среду, 14 марта, залогодержатель ОАО "АвтоВАЗагрегат" направил на счет предприятия 67,88 млн руб. для погашения оставшейся задолженности по заработной плате, в том числе бывшим работникам компании. Такую информацию представил конкурсный управляющий предприятия, сообщает Волга Ньюс.

Проблемный вопрос погашения задолженности находится на контроле областных властей. Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Азарова в переговорном процессе средства для погашения долгов по зарплате изысканы.

Производство на АвтоВАЗагрегате было остановлено еще в 2015 года. В августе 2016 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство. 
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