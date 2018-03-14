На счет "АвтоВАЗагрегата" поступили 67,88 млн руб. для погашения оставшейся задолженности по зарплате

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Проблемный вопрос погашения задолженности находится на контроле областных властей. Благодаря личному участию главы региона Дмитрия Азарова в переговорном процессе средства для погашения долгов по зарплате изысканы.Производство на АвтоВАЗагрегате было остановлено еще в 2015 года. В августе 2016 года суд признал должника банкротом и открыл конкурсное производство.