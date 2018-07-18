На месте бывшего кинотеатра "Маяк" в Тольятти появится первый исторический сквер

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В нем отразятся основные вехи развития города со времён Ставрополя и один из его символов - ГРЭС.Важно, что проект инициирован общественниками.Дмитрий Азаров и Оксана Демченко ознакомились с ходом работ и высказали пожелания.В связи с тем, что уровень грунта был существенно поднят, строителям необходимо просчитать систему отвода воды.Также важно обеспечить сквозной проход в сквер (в проекте он был с одной стороны).Важно не только насытить пространство сквера информацией об истории Тольятти, но и предусмотреть для гостей города экскурсионную программу.Глава Тольятти Сергей Анташев рассказал, что в перспективе сквер будет включён в туристический маршрут, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.