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Новости /  Новости Тольятти  

На месте бывшего кинотеатра "Маяк" в Тольятти появится первый исторический сквер

18 июля 2018 14:45
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В нем отразятся основные вехи развития города со времён Ставрополя.
В Комсомольском районе Тольятти на месте бывшего кинотеатра "Маяк" ведутся работы по строительству первого исторического сквера.

В нем отразятся основные вехи развития города со времён Ставрополя и один из его символов - ГРЭС.

Важно, что проект инициирован общественниками. 

Дмитрий Азаров и Оксана Демченко ознакомились с ходом работ и высказали пожелания.

В связи с тем, что уровень грунта был существенно поднят, строителям необходимо просчитать систему отвода воды.

Также важно обеспечить сквозной проход в сквер (в проекте он был с одной стороны).

Важно не только насытить пространство сквера информацией об истории Тольятти, но и предусмотреть для гостей города экскурсионную программу.

Глава Тольятти Сергей Анташев рассказал, что в перспективе сквер будет включён в туристический маршрут, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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