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Новости /  Новости Тольятти  

На "АвтоВазе" проходит расширенное совещание под руководством Виктора Зубкова

2 апреля 2019 16:07
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Тема встречи: развитие рынка газомоторного топлива РФ, стимулирование спроса и предложений на технику, работающую на природном газе.
На "АвтоВазе"  началось расширенное совещание под руководством Виктора Зубкова - специального представителя Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председателя совета директоров ПАО "Газпром".

Тема встречи: развитие рынка газомоторного топлива РФ, стимулирование спроса и предложений на технику, работающую на природном газе. Участникам также представили линейку автомобилей марки Lada, работающих на газомоторном топливе. Вторая модель в этой линейке - LADA LARGUS CNG.

Этот автомобиль, как и Lada Vesta CNG, может использовать в качестве топлива и бензин, и метан - наиболее безопасный, экологичный и недорогой вид топлива. Для СО тема крайне актуальна. 

В феврале 2019 года Дмитрий Азаров обратился к Алексею Миллеру с предложением постройки дополнительных заправочных станций на территории региона и создания филиала «Газпром-газомоторное топливо», который некоторое время назад был ликвидирован на территории СО, передает пресс-служба департамента информационной политики СО..
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