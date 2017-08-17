Молодая семья из Тольятти выиграла в лотерею квартиру
17 августа 2017 12:53
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Судьба преподнесла щедрый подарок молодой семье из Тольятти. Они выиграли квартиру, став победителями 244-го тиража «Жилищной лотереи».
Узнав о выигрыше из СМС-уведомления и проверив его на сайте, супруги решили, что заберут приз в денежном эквиваленте. У молодой пары есть земельный участок на берегу Волги. Семейная пара решила вложить полученную сумму в строительство большого и уютного дома для себя и будущих детей.
«Видели бы вы, какой чудесный вид на реку открывается с нашего участка! — поделилась победительница. — Не терпится начать строить наш прекрасный дом, а потом заняться его обустройством!», сообщает АО «ТД «Столото».
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