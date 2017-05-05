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Майский ЛитОркестр в Тольятти завершит сезон

5 мая 2017 13:30
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Майский ЛитОркестр в Тольятти завершит сезон
Мероприятие пройдет 12 мая.

В пятницу, 12 мая 2017 года в ДК «Тольяттиазот» (Коммунистическая, 12) состоится торжественное закрытие просветительского проекта – цикла лекций и спектаклей «Литературный оркестр».
Финальную лекцию цикла прочтет доктор филологических наук, профессор школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Олег Лекманов.

На примере трех разноплановых текстов: рассказа Сергея Довлатова «Шоферские перчатки», мемуарной книги Валентина Катаева «Алмазный мой венец» и группы стихотворений Осипа Мандельштама к Ольге Ваксель, лектор покажет, как в литературных произведениях взаимодействуют реальность и вымысел, и ответит на вопрос, зачем авторы искажают действительность и отступают от правды?

Заключительным аккордом проекта станет музыкальный спектакль театра-студии «Вариант» - «Личная история: XX век в письмах, воспоминаниях, романах и повестях». Действие постановки развернется в контексте ключевых периодов отечественной истории: революции 1917 года, Гражданской войны, эпохи «Большого террора», Великой Отечественной войны. Четвертая часть спектакля посвящена переломному периоду в истории Тольятти - затоплению старого Ставрополя и строительству нового города.

На фоне исторических событий разворачиваются личные истории реальных людей, отраженные в письмах родственникам и любимым, в воспоминаниях и записках. Реальные жизни преломляются и становятся основой великих литературных произведений: романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго», Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр», повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Спектакль продолжает тему лекции и выстраивает взаимосвязь между реальными жизнями, историей и литературой.

Мероприятие пройдет 12 мая в 19:00. Вход бесплатный.
Регистрация участников по ссылке: https://tolyattiazot.timepad.ru/event/481398/

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