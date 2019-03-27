Легендарный ансамбль Александрова в Тольятти поздравил с юбилеем бригаду спецназа ЦВО

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Ансамбль посетил Самарскую область в полном составе. Зрители смогли услышать легендарные композиции как «Смуглянка», «Очи черные»,«Калинка», «Катюша» и другие.Перед концертом на территории воинской части состоялся торжественный митинг, вручение медалей и грамот, показные выступленияспецназовцев, коллективное исполнение военнослужащими гимна бригады, возложение цветов и венков к памятнику героям-разведчикам, а также открытие трех памятников (бюстов) Герою Советского Союза и двум Героям России, передает пресс-служба ЦВО.Фото: пресс-служба ЦВО