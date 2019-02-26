LADA покорит Москву и Санкт-Петербург

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LADA продолжает активное сотрудничество и реализацию совместных проектов с российскими вузами с целью привлечения талантливой молодежи. В начале осени 2018 года стартовал совместный проект «Покоряя Москву и Санкт-Петербург», в котором партнерами Марки стали Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) и Санкт-петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л.Штиглица.19 участникам конкурса была поставлена задача продемонстрировать свое видение нового автомобиля LADA, который смог бы завоевать сердца жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Проекты экстерьера и интерьера футуристичных автомобилей оценивала комиссия во главе с шеф-дизайнером LADA Стивом Маттином и руководителем московского подразделения дизайн центра LADA Жюльеном Друаром.Наивысшую оценку получили работы студента МАМИ Ильи Иванова, которому предоставлена возможность пройти полугодовую стажировку в столичной студии дизайна LADA.«Илья показал отличные навыки подготовки эскизов и работы с презентациями, проявлял большую заинтересованность в течение всего конкурсного проекта, оперативно предоставлял качественную информацию», - отметил руководитель московского подразделения дизайн центра LADA Жюльен Друар.За последние годы специалистами LADA совместно с вузами было организовано несколько конкурсов дизайн-проектов, и некоторые из студентов-участников проектов уже работают дизайнерами LADA.Совместная работа с высшими учебными заведениями – часть масштабной деятельности LADA по поиску талантливых дизайнеров и инженеров. Подписанное недавно соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом, Дни карьеры АВТОВАЗа в ведущих вузах, участие в ежегодном молодежном форуме «iВолга», проведение смотров дизайнерских проектов – это этапы программы по привлечению в компанию талантливой молодежи, которая будет реализовываться и в дальнейшем, передает пресс-служба минпрома СО.Информация пресс-службы ПАО «АВТОВАЗ».