LADA объявляет о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta

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Автомобили выделяются абсолютно новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к модельному ряду LADA нового поколения. Передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.На новых коммерческих автомобилях LADA Granta внедрены передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, а все автомобили, оснащенные 8-клапанными моторами, получили коробку передач с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что улучшает динамику и обеспечивает более уверенное ускорение даже с полной нагрузкой. Напомним, что коммерческая линейка LADA Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Это повышает надежность и грузоподъемность, которая увеличена по сравнению с пассажирской версией почти в полтора раза – до 720 кг.Для заказа доступны различные коммерческие модификации LADA Granta: бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объемом до 4000 л. Также доступны фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками. В список оснащения входит подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, легкая атермическая тонировка стекол, центральный замок.Фото: пресс-служба минпрома СО