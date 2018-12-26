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Компания представила новый модельный ряд коммерческих авто, которые отличаются полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской.
LADA объявляет о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta
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Новости /  Новости Тольятти  

LADA объявляет о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta

26 декабря 2018 14:32
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Компания представила новый модельный ряд коммерческих авто, которые отличаются полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской.
LADA объявляет о старте продаж новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta, которая является неотъемлемой частью нового семейства LADA Granta, передает пресс-служба минпрома СО.

Автомобили выделяются абсолютно новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к модельному ряду LADA нового поколения. Передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

На новых коммерческих автомобилях LADA Granta внедрены передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, а все автомобили, оснащенные 8-клапанными моторами, получили коробку передач с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что улучшает динамику и обеспечивает более уверенное ускорение даже с полной нагрузкой. Напомним, что коммерческая линейка LADA Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Это повышает надежность и грузоподъемность, которая увеличена по сравнению с пассажирской версией почти в полтора раза – до 720 кг.

Для заказа доступны различные коммерческие модификации LADA Granta: бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объемом до 4000 л. Также доступны фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками. В список оснащения входит подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, легкая атермическая тонировка стекол, центральный замок.


Фото:   пресс-служба минпрома СО
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