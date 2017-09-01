Крупнейший в Тольятти Дворец культуры провел единый день отбора детей в творческие коллективы

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В последнее воскресенье августа в большом зале собралось более 500 детей и их родителей для того, чтобы познакомится с творческими, спортивными и танцевальными коллективами Дворца культуры, искусства и творчества.О своих достижениях и планах на ближайшее будущее горожанам поведали руководители Народной цирковой студии, Лаборатории эстетического развития «Триумф», Народного ансамбля танца «Ритм планеты», театра моды «Аксиния», Народного ансамбля танца «Жигулевские зори», театральной студии «Чердак», Народного ансамбля белорусской песни «Купалинка», команды брейк-данса «PRO TEST», ансамбля татарской песни и пляски «Идель», студии эстрадного-джазового танца «Dancehit», а также Народного коллектива балет-эстрадного танца «Креатив» и вокальной студии «Феерия». Главной фишкой этого дня стали показательные выступления ребят, которые уже не первый год ходят на занятия к опытным педагогам и добиваются с ними больших успехов.Что касается претендентов, то из всех желающих кастинг в творческие команды успешно прошли более 300 детей в возрасте от 4-х лет. При этом отбор ребят в некоторые группы продолжается, а в самое ближайшее время ДКИТ планирует провести отбор детей от 7 лет и старше в хоровые коллективы: «Звоночек», «Ладья», «Resto» и «Amarillis».