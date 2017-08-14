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Новости /  Новости Тольятти  

Крупнейший производитель аммиака в Самарской области "Тольяттиазот" теряет важный актив

14 августа 2017 15:37
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Получается, что будущее химического гиганта из Тольятти сегодня под большим вопросом. Попытки найти выход из логистического тупика привели лишь к новым потерям – репутационным и материальным.
Как сообщает dni.ru, на 29 августа назначено заседание суда по кассационной жалобе ОАО "Тольяттиазот" на февральское решение краснодарского арбитража о передаче в собственность краевой администрации строений портовой инфраструктуры ТоАЗа в Тамани. Вероятно, что крупнейший производитель аммиака в Самарской области потеряет свой актив и не сможет достроить перевалочный терминал в порту.

В начале 2017 года арбитражный суд Краснодарского края передал в собственность местных властей недостроенный административно-бытовой корпус, бараки, трансформаторные подстанции, незавершенные гидротехнические эстакады и биологические очистные сооружения, принадлежажащие ТоАЗУ.

Предприятие обжаловало решение, но 6 июня арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. Теперь дело на три с половиной миллиарда рублей (именно столько требует компания у администрации Краснодарского края) будет рассмотрено в кассационной инстанции 29 августа, но перспективы ТоАЗа выглядят сомнительными, ведь никаких новых аргументов у предприятия не появилось.

Таманский проект ТоАЗа называют золотым долгостроем: он оценивался 300 миллионов долларов. Его реализация началась в 2001 году: с этого момента администрация Краснодарского края сдала в аренду компании землю на 49 лет для строительства терминала по приему, хранению и перевалке аммиака. В 2003 году в пакете документов грандиозного проекта появилось разрешение на строительство, полученное от замглавы краевой администрации. Оно действовало до 2005 года.

Но уже в 2004 году акты проверок контрольно-надзорных органов выявили, что склад сыпучих материалов, башня радиосвязи, два верхних этажа зданий оперативных служб, два жилых дома и другие сооружения были возведены без разрешения на строительство, то есть самовольно. Чиновники выявили 22 нарушения и предписали ТоАЗу приостановить незаконное строительство. Но компания самовольно его продолжила, правда, со временем процесс окончательно заглох.
В 2014 году прокуратура официально признала объекты ТоАЗа самостроем, возведенным без разрешительной документации и с нарушениями норм. Объекты перешли в собственность краевой администрации, и ее право на них уже дважды было подтверждено судом.

Договор длительной аренды должен быть расторгнут в ближайшее время и, вероятно, новым оператором порта станет правительство Краснодарского края. Помимо ТоАЗа, свои проекты в порту вели ООО "Газэкспорт", ЗАО "Таманьнефтегаз" и ООО "Союзресурс-Кубань". Не исключено, что после ухода ТоАЗа высвободившиеся мощности и пространство займут другие стивидоры.

Потеря Тамани станет чувствительным ударом для ТоАЗа, рассчитывавшего с помощью порта открыть альтернативный канал экспортных поставок. В Сегодня практически весь экспортируемый аммиак проходит через уникальный трубопровод "Тольятти – Одесса", но этот канал поставок крайне ненадежен.

В 2012 году "Укрхимтрансаммиак", управляющий украинским участком трубы, перекрыл аммиакопровод на две недели, а ТоАЗ был вынужден останавливать производство и подсчитывать убытки. В конце декабря 2016 года вокруг транзита тольяттинского аммиака вновь разгорелся конфликт: "Укрхимтрансаммиак" отказал ТоАЗу в увеличении квоты прокачки и транспортировка продукции предприятия прекратилась аж до 3 февраля 2017 года.

Также после смены власти в Киеве существенно возросла цена транзита аммиака. Сейчас Минфин Украины рассматривает очередное повышение тарифов на транспортировку аммиака. Очевидно, что в условиях обмена санкциями между Россией и Украиной рассчитывать на какие-то преференции российским предприятиям не приходится.

Получается, что будущее химического гиганта из Тольятти сегодня под большим вопросом. Попытки найти выход из логистического тупика привели лишь к новым потерям – репутационным и материальным. После нового повышения тарифов на транзит аммиака Украиной производство продукции на ТоАЗе рискует потерять всякую рентабельность. Тогда никаких вариантов, кроме остановки завода, у руководства не будет.  
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