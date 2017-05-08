Краеведческий музей в Тольятти будет открыт бесплатно 9 мая

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Тольяттинский краеведческий музей принял решение сделать жителям и гостям города подарок на День Великой Победы. Как информирует музей, 9 мая с 10.00 до 18.00 вход на исторические экспозиции музея будет свободным.У гостей будет возможность познакомиться с историей родного края, пишет TLTGorod.ru.