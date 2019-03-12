Конкурс передовых проектов Startup Tour в Тольятти состоится в пятый раз

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Организатором Startup Tour, одного из наиболее масштабных событий в сфере продвижения инноваций, выступает Фонд "Сколково". Этот проект реализуется с 2011-го в разных городах России и странах СНГ и направлен на развитие высокотехнологического предпринимательства и выявление перспективных проектов. В Тольятти это мероприятие впервые состоялось в 2014-м.В этом году для участия в конкурсе в Тольятти было подано 248 заявок. Из них в полуфинал отобрано 32 проекта, которые будут представлены на суд бизнес-экспертов. Все они относятся к сферам: биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, а также информационные технологии.Кстати, Startup Tour — это не только конкурс технологических проектов, но и обширная программа, включающая образовательные сессии, тренинги для развития компетенций начинающих команд, конференции, где прозвучит информация о глобальных мировых тенденциях и международных практиках. Программа образовательных интенсивов MINI MBA — это пошаговая инструкция, как запустить эффективный стартап, презентовать, продвигать его и выводить на новый уровень.В мероприятии принимают участие эксперты "Сколково", известные бизнесмены, менторы, представители венчурных фондов. Они расскажут о новых моделях организации бизнеса, охране интеллектуальной собственности, эффективных финансовых инструментах. Менторская сессия (экспресс-проверка бизнес-идей) даст возможность бесплатно получить оценку своего проекта и ценные советы по его доработке от команды профессионалов. Принять участие в ней может любой желающий. На второй день тура запланировано проведение троллинг-сессии, в ходе которой можно задавать каверзные вопросы, а также узнать, как получить статус резидента "Сколково".Участники Startup Tour-2019 рассказали о своих ожиданиях от предстоящего мероприятия. Например, для исполнительного директора АНО "Аиралаб Рус" Ивана Петрова наиболее ценна здесь помощь экспертов. "Мы занимаемся разработками в области цифровой экономики. Любой выход в свет всегда имеет смысл. Для нас участие в стартаптуре это возможность лично пообщаться со сколковцами без выезда в командировку, увидеть обратную реакцию и оценку наших проектов. Получить такую широкую экспертизу даже в рамках таких городов, как Тольятти и Самара, непросто. Внешние экспертные оценки важны, чтобы понимать, насколько наши идеи осмысленны. Год назад мы впервые участвовали в стартаптуре и это дало нам возможность, благодаря советам экспертов, прийти сюда более подготовленными. В идеале нам нужно получить одобрение сначала здесь, а затем в Сколково, где уже три наши заявки на стадии рассмотрения" — рассказал Петров.Гендиректор компании "Рекон" Алексей Буйлов в первую очередь отмечает, что Стартап-тур это площадка для продвижения инновационных продуктов. "Мы не только реализуем системы видеонаблюдения, но и являемся разработчиками программного обеспечения: внедряем умные прошивки, позволяющие автоматически подключаться к любым серверам, считывать лица, номера машин и т. д. Мы хотим рассказать о своей компании и ее работе. Считаю, что обязательно заявлять о себе, показывать экспертам свои продукты. Мы хотим не только победить, но и получить качественную экспертную оценку, услышать критику".Представитель ООО "Сотис СВ" Алесей Калюжнов уверен, что Startup Tour — это возможность для предпринимателя реализовать свои общественно значимые идеи. "Наш проект получился настолько замечательным, что захотелось рассказать о нем. Он касается веб-систем обеспечения безопасности различных объектов — от малого бизнеса до многоквартирных домов, крупных торговых и развлекательных комплексов. Startup Tour и Фонд "Сколково" нас интересуют как информационный канал и реальная поддержка нашего проекта, который мы хотим сделать доступным" — сообщил Калюжнов. Он также добавил, что его компания рассчитывает выиграть главный приз в 300 тыс. руб. на развитие бизнеса.