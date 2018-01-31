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Конкурс "Умники и умницы - 2018" в ПВГУС

31 января 2018 15:25
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Приглашаются учащихся 9–11 классов МОУ, ДОД Тольятти и Ставропольского района.
ПВГУС приглашает учащихся 9–11 классов МОУ, ДОД г.о. Тольятти и Ставропольского района принять участие в ежегодном городском конкурсе интеллектуальных игр «Умники и умницы». Тема конкурса 2018 года – «История мировой и российской культуры».

Всем желающим необходимо подать заявку до 13.02.2018 г. по электронной почте odp@tolgas.ru

Консультации по подготовке участники могут получить по телефону отдела довузовской подготовки ПВГУС 26-85-67.

Сам конкурс пройдет в рамках Дня открытых дверей ПВГУС 18 февраля 2018 года.

Начало конкурса: в 13.00. Место проведения – Поволжский государственный университет сервиса: ул. Гагарина, 4., в аудитории Э-405.

Положение и заявка

Организаторы городского конкурса интеллектуальных игр «Умники и умницы»: кафедры «Философия, история и правоведение», «Туризм и гостиничное дело», «Социально-культурная деятельность», отдел довузовской подготовки ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», сообщает пресс-служба ПВГУС.

 
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